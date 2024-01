Zamiatali pieniądze z podłogi. Finał WOŚP, który przeszedł do historii

- Kamery ważyły wtedy 17 kg i trzeba było z nimi biegać. Rozładowywały się po 10 min. Mieliśmy 100 tys. serduszek, nie więcej. Ludzie sami je robili, a zbierali do torebek po butach, po proszkach... i to był pierwszy finał. Absolutny bałagan, jeżeli chodzi o dekoracje. Braliśmy wszystko, co było w magazynie - wielkie choinki, wielkie misie - kompletnie z pogranicza fantazji. I jedynym nowoczesnym urządzeniem był faks, który wypluwał jakieś wiadomości sensacyjne, że ludzie się świetnie bawią. Był dosłowne jeden telefon. Nie było internetu, komórek, były ogromne "cegły", więc łączność z narodem była wyłącznie "face to face" - opowiadał Jurek Owsiak.