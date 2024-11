"Moje serce pęka". Nazwała Trumpa "skazanym gwałcicielem"

Znane osoby, które oddały głos na dotychczasową wiceprezydentkę Stanów Zjednoczonych, są wręcz zrozpaczone. Do tego grona należy znana z serialu "Riverdale" Lili Reinhart. Aktorka zdążyła już zamieścić wpis na platformie X, zwracając się do kobiet, które przez lata mówiły o Trumpie jako o oprawcy seksualnym.

"Nie mogę wyobrazić sobie uczuć kobiet, które opowiedziały o napaści seksualnej ze strony Trumpa. Widzieć miliony osób głosujących na ich oprawcę. Moje serce pęka. Wierzę wam i bardzo mi przykro" – napisała, wywołując niemałą burzę w sieci. Potem odniosła się na InstaStories do negatywnego odzewu pod wpisem. "Możecie dalej bronić skazanego gwałciciela i mówić o fake newsach. Zawsze będę wierzyć tym kobietom" – dodała.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!