Zamknął się w samochodzie podczas upału. Eksperyment reportera

Sierpień zaskakuje Polaków coraz wyższymi temperaturami. Co roku słyszymy też o zamkniętych w autach zwierzętach czy pozostawionych bez opieki dzieciach. Reporter Wirtualnej Polski - Jakub Bujnik - postanowił przeprowadzić eksperyment. Pewnego dnia, gdy termometr na zewnątrz pokazywał 34 st. Celsjusza, dziennikarz spędził ok. 10 min w aucie pod centrum handlowym. Co ciekawe - w aucie było znacznie goręcej niż na zewnątrz, a z każdą minutą temperatura wzrastała. Zobaczcie materiał.

