Zamknięto ją w "żelaznej kapsule". Spędziła w niej całe życie

Marthę Mason zamknięto w "żelaznej kapsule"

11-letnia Martha miała ogromne problemy z poruszaniem się i oddychaniem. "Żelazna kapsuła", nazywana także "żelaznym płucem", była w tamtym momencie jedynym (i bardzo nowatorskim) rozwiązaniem, by uratować jej życie. Nastolatka była umieszczona w niej cały czas. Mogła "wychodzić" jedynie na krótkie chwile i to bardzo rzadko. Mimo tego, że dawano jej zaledwie rok życia, ona była w niej ponad 60 lat, do samego końca.