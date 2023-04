Zanurz się w przyjemności z limitowaną serią kosmetyków OnlyBio

Zmysł węchu potrafi silnie wpływać na nasz nastrój i emocje. To również zapach odgrywa kluczową rolę w odczuwaniu przez nas smaków. Jedno jest pewne, zarówno smak jak i zapach oddziałuje na postrzeganie przez nas różnych produktów. Warianty uwielbianych przez konsumentów słodkości E.Wedel stały się inspiracją dla przygotowania wyjątkowej, limitowanej edycji oferty produktowej. Kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów dostępne będą w czterech liniach zapachowych, inspirowanych smakami wedlowskich słodyczy: Ptasie Mleczko® Caffe Latte, Ptasie Mleczko® Strawberry Shake, Czekolady Mocno Mlecznej z Orzechami Laskowymi oraz Czekolady Mlecznej o smaku Panna Cotta. Na limitowaną linię składają się takie produkty jak żele pod prysznic, mleczka do ciała, szampony, odżywki i maski do włosów oraz peelingi enzymatyczne do skóry głowy. Wszystkie otulają kusząco słodkimi zapachami, które zamienią codzienną pielęgnację w pełne błogości rytuały.