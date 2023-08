Zapachy, których nienawidzą pluskwy. Uciekną w popłochu

Jak rozpoznać pluskwę?

Pluskwy to owady należące do rodziny pluskwowatych. Żywią się przede wszystkim krwią człowieka. Atakują nocą, kiedy śpimy - wówczas mają nieograniczony dostęp do naszego ciała. Jak wygląd pluskwa? To niewielki, bezskrzydły, brunatny owad, pokryty licznymi włoskami, o trzech parach cienkich nóg. Jej wielkość nie przekracza 5 mm. Gdy zaatakuje, na ciele pojawiają się niewielkie, swędzące, czerwone bąble.