Są prawdziwą plagą w hotelach. Jak rozpoznać ugryzienia pluskwy?

W podróży unikajmy kładzenia bagażu i jego zawartości na łóżku, by zmniejszyć ryzyko przemieszczenia się na ubrania ewentualnie występujących w hotelu pluskiew. Jeśli chcesz mieć pewność, że owady nie zostały przewiezione do domu na ubraniach, warto uprać je w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, która je zabija. Niestety nie wszystkie materiały nadają się do takiego prania. W przypadku tych delikatniejszych warto wsadzić je do woreczka i do zamrażalnika. Temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza również zabije pluskwy.