Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Fit Artykuł Sponsorowany 36 min. temu Artykuł sponsorowany Tantum Rosa Zapalenie przydatków - objawy, konsekwencje, sposoby leczenia Zapalenie przydatków (ang. pelvic inflammatory disease – PID) to choroba kobieca, która jest bardzo często diagnozowana przez polskich lekarzy ginekologów u pacjentek współżyjących płciowo – może cierpieć na nią nawet 1 na 100 kobiet. PID to infekcja zajmująca jajowody i jajniki, która daje różne, dosyć nietypowe objawy. Zapalenie przydatków może być skutkiem nieleczonych infekcji intymnych lub przebytych zabiegów ginekologicznych. Jakie są konsekwencje zdrowotne PID i jakie metody leczenia dają najlepsze efekty terapeutyczne? Co powinna wiedzieć kobieta, u której dojdzie do rozpoznania tej przypadłości? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Co przyczynia się do powstania zapalenia przydatków? Wiele kobiet po usłyszeniu diagnozy „zapalenie przydatków” zastanawia się, co przyczyniło się do rozwoju tej choroby. Zwykle PID (zapalenie jajników i jajowodów) powodują patogeny (Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, bakterie tlenowe i beztlenowe). Do zapalenia może dojść w związku z: • menstruacją,

• przebytym porodem,

• poronieniem,

• infekcją intymną,

• zabiegiem ginekologicznym. Rozwojowi infekcji sprzyja założenie wkładki wewnątrzmacicznej, wyłyżeczkowanie jamy macicy, a także współżycie podczas miesiączki. Do czynników ryzyka zalicza się też zapłodnienie pozaustrojowe i histerosalpingografia (badanie HSG). Na zapalenie przydatków najbardziej narażone są dziewczęta i młode kobiety (najwięcej przypadków zachorowań odnotowuje się w grupie wiekowej 15-30 lat). Skoro znamy główne czynniki sprawcze PID, warto przedstawić objawy zapalenia przydatków. Zapalenie przydatków – objawy. Jak rozpoznać PID? Jak rozpoznać zapalenie przydatków? Objawy infekcji to przede wszystkim: • bóle podbrzusza i okolicy krzyżowej, którym towarzyszą gwałtowne skurcze,

• bolesność okolicy przydatków,

• nudności i wymioty,

• gorączka powyżej 38°C,

• głęboka dyspareunia (tj. ból podczas stosunku z partnerem),

• intensywne upławy,

• plamienia,

• biegunki (stąd wiele kobiet mylnie sądzi, że choruje na zatrucie pokarmowe).

Należy podkreślić, że u niektórych pacjentek zapalenie przydatków nie daje żadnych objawów. Jakie metody leczenia PID dają najlepsze efekty? Skuteczne sposoby leczenia zapalenia przydatków – jak wrócić do zdrowia? Jak leczyć zapalenie narządów miednicy mniejszej? Jako że ta choroba jest wywołana przez bakterie, u chorej stosuje się antybiotykoterapię doustną i dopochwową. Kuracja trwa kilka tygodni (co najmniej 7-14 dni). W razie silnych dolegliwości bólowych ginekolog może przepisać też pacjentce środki przeciwbólowe na bazie ibuprofenu lub paracetamolu. W czasie kuracji wymagana jest wstrzemięźliwość seksualna, stosowanie lekkostrawnej diety, prowadzenie oszczędzającego trybu życia (wskazane jest leżenie) i intensywne nawadnianie organizmu. Jeśli objawy zapalenia przydatków będą co jakiś czas dawać o sobie znać i choroba nabierze charakteru nawracającego, konieczne może być chirurgiczne udrożnienie jajowodów lub naświetlania i miejscowe nagrzewanie. Zapalenie przydatków a konsekwencje zdrowotne dla kobiety Z jakimi powikłaniami wiąże się zapalenie przydatków? Może dojść do zapalenia otrzewnej miednicy, ciąży pozamacicznej, ropniaka, wodniaka lub krwiaka jajowodu, zrostów w miednicy, ropniaka jajnika, zapalenia przymacicza. Warto wspomnieć, że jeśli kobieta nie będzie stosowała się do zaleceń lekarza i przerwie terapię – problem może powracać. Przewlekłe zapalenie przydatków może spowodować zrosty w jajowodach, co w konsekwencji utrudnia zajście w ciążę.

Podsumowując, nie wolno lekceważyć choroby, jaką jest zapalenie przydatków. Objawy stanu zapalnego toczącego się w narządach miednicy mniejszej często są utożsamiane przez kobiety ze zwykłym zatruciem pokarmowym, co nie sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia. Pamiętajmy, że nieleczone zapalenie przydatków może spowodować szereg przykrych powikłań, jak np. zrosty w miednicy, wodniak jajowodu czy ropień zagłębienia odbytniczo-macicznego. Tak więc wszelkie zaniedbania odbiją się negatywnie na naszym zdrowiu. Artykuł sponsorowany Tantum Rosa