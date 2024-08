Zdobi miliony domów. Nie u każdego zakwita

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że sansewieria może kwitnąć. Niestety tylko nieliczni są w stanie zapewnić jej do tego odpowiednie warunki. Na szczęście istnieje prosty sposób, by nieco jej w tym pomóc.

Rośnie w domach milionów Polaków. Wszystko dzięki jej niewymagającej naturze, dzięki której jest w stanie przetrwać w naprawdę w bardzo niekorzystnych warunkach. Właśnie dlatego szczególnie upodobały ją sobie osoby niemające "ręki" do kwiatów. Jak jednak sprawić, by w końcu zakwitła?

Jak kwitnie sansewieria?

Nie bez powodu wybierana jest jako ozdoba do wielu domów. Zachwyca bowiem swoimi długimi, zielonymi liśćmi. Choć wywodzi się z Afryki oraz Azji, doskonale czuje się również w naszym umiarkowanym klimacie. Sansewierii niestraszne także żadne warunki, jednak lepiej nie nie przelewać. Szczególnie polecana jest osobom, które często zapominają o tym, by podlewać domowe rośliny.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wyróżnia się wiele jej gatunków, jednak w naszym kraju do najpopularniejszych zalicza się m.in. sansewierię gwinejską oraz cylindryczną. Nie każdy wie, że rośliny te mogą także kwitnąć.

Z jej centralnej części wyrasta wówczas wierzchołkowy kłos, na którego bokach pojawiają się jasne kwiaty przypominające dzwonki. Wiele osób podkreśla także, że podczas kwitnienia sansewieria zachwyca swoim intensywnym, jaśminowym zapachem.

Kiedy sansewieria zakwitnie?

Sansewieria to jedna z tych roślin, która kwitnie niezwykle rzadko. Aby to było możliwe, trzeba się wcześniej nieźle natrudzić. Zdarza się, że nawet doświadczeni ogrodnicy mają z tym problem. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym możemy nieco usprawnić ten proces.

Jak można się domyślać, aby roślina zakwitła, potrzebuje odpowiednich do tego warunków. Kocha dobrze nasłoniecznione miejsca, dlatego nie powinno ustawiać jej się w cieniu. Nie powinno się jej takze zbyt czesto podlewać. W okresie letnim można to robić co ok. 7-9 dni. Z kolei zimą raz w miesiącu. W przypadku sansewierii liczy się także coś jeszcze.

Jeśli zależy nam na tym, by wreszcie zakwitła, należy przede wszystkim odpowiednio wcześnie zacząć ją nawozić. Warto również zadbać o to, by nie miała zbyt dużo miejsca w doniczce. Można wówczas ją także nieco przesuszyć - warto o tym pamiętać szczególnie zimą. Sansewierie często odbierają to, jak swego rodzaju zagrożenie, przez które będą chciały się rozmnożyć. W tym celu właśnie wypuszczają kwiaty, o których wiele osób tak bardzo marzy.

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.