Zaparz i przetrzyj okna. Bije na głowę płyny do mycia szyb

Wiele osób, zamiast płynu do mycia szyb, stosuje rozcieńczony płyn do mycia naczyń. Wystarczy do 500 ml ciepłej wody wlać łyżkę płynu do mycia naczyń. W tak przygotowanym roztworze zamoczyć miękką ściereczkę z mikrofibry i przetrzeć nią szyby. Okna będą czyste i lśniące.