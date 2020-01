WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Zapłaciła 1300 zł za powiększanie ust. Teraz przestrzega klientki salonów kosmetycznych Youtuberka Cassidy Valentine zapłaciła 1300 zł za powiększenie ust. Gdy jej wargi spuchły do gigantycznych rozmiarów, zrozumiała, że preparat wstrzyknięto jej w niewłaściwy sposób. Zapłaciła 1300 zł za nieudany zabieg (istock +youtube) 22-letnia youtuberka Cassidy Valentine poddała się zabiegowi powiększania ust. Zaledwie kilka godzin po wstrzyknięcia preparatu zaczęła odczuwać silny ból, a jej usta przybrały siny odcień. Została oszpecona przez kosmetyczkę Gdy następnego dnia przerażona Cassidy zauważyła, że jej usta zaczynają robić się czarno-niebieskie, natychmiast zgłosiła się do lekarza. Na szczęście specjalista zgodził się wstrzyknąć jej enzym, dzięki któremu rozpuściła nieodpowiednio wstkrzyknięty kwas. Lekarz zapewnił 22-latkę, że gdyby z wizytą zwlekała dłużej, jej wargi mogłyby ulec trwałej deformacji. Teraz Brytyjka zajmuje się wspieraniem kampanii dążącej do regulacji przemysłu kosmetycznego, w którym stosuje się wypełniacze. Wcześniej Cassidy nie miała pojęcia, że w Wielkiej Brytanii nie trzeba żadnych kwalifikacji, aby kupić i wstrzyknąć podobne substancje klientom. Co gorsze, nie ustalono również limitu wieku, dla osób poddających się takim zabiegom. Youtuberka wspomina, że dostawała masę wiadomości z przeróżnych klinik, które w zamian za reklamę proponowały jej darmowe usługi. Sytuacje miały miejsce po nieudanych zabiegu. "Nie zgodziłam się" – wyznała w rozmowie z brytyjskimi mediami. – "Nie chcę, aby młode dziewczyny, które mnie obserwują, myślały, że nie akceptuję swojego wyglądu i potrzebuję wypełniaczy. Nie zamierzam namawiać innych do zmieniania wyglądu w taki sposób" – dodała. Cassidy Valentine przyznała, że chciała powiększyć usta, gdyż sama uległa presji na promowany w mediach społecznościowych wizerunek "perfekcyjnych kobiet". Myślała, że będzie szczęśliwsza, gdy się do nich upodobni. "Patrzyłam na wszystkie piękne modelki w sieci i czułam się do nich porównywana. W momencie, gdy przytyłam i zmagałam się z wypadaniem włosów, pomyślałam, że większe usta mogą poprawić moje samopoczucie" – zdradza youtuberka. Zabieg powiększania ust u kosmetyczki kosztował Cassidy 270 funtów, czyli około 1330 zł.