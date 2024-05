Zapłacisz nawet 500 zł. Uważaj przy zdjęciach w rzepaku

Idealne zdjęcie może być kluczem do chwilowej sławy, dlatego nie ma takich poświęceń, na które nie zdecydują się influencerki. Obecnie najmodniejsze są sesję pośród kwitnących pól. Rolnicy mają już dość tzw. rzepiar i grożą konkretnymi karami.

Okazuje się, że problem jest złożony. O ile nie podlega kwestii, że każdy teren uprawny stanowi czyjąś własność, to sprawa się komplikuje, jeśli nie został ogrodzony płotem. W takim wypadku można na wejść na pole i bez obaw zrobić zdjęcia, ale tylko pod warunkiem, że nie zniszczy się rosnących wokół upraw . To właśnie rozwijające się na polach rośliny uprawne znajdują się pod prawną ochroną.

Prawna ochrona wiąże się też z określonymi karami, jeśli podczas sesji dojdzie do wyraźnych zniszczeń czy strat. Jak można przeczytać w Kodeksie Wykroczeń: "Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany" (artykuł 156 § 1). Dokładnie tyle samo wynosi nawiązka, która przysługuje za zniszczenie mienia. Problem w tym, że winowajcę trzeba najpierw złapać.