Zapomniała sukienki? Przyszła na imprezę w samym bikini

Claudia Schiffer to gwiazda lat 90., którą na ekranach starych telewizorów podziwiało pokolenie X, a generacja Y rozwieszała plakaty na ścianach z jej wizerunkiem. Niemiecka modelka podbiła świat mody, debiutując już jako siedemnastolatka. Początkowo porównywano ją do słynnej Brigitte Bardot, ale Schiffer szybko "wyrobiła sobie nazwisko" w show-biznesie. Trafiła także do księgi Guinessa jako modelka najczęściej pojawiająca się na okładkach magazynów na całym świecie. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że zdążyła zdmuchnąć 53 świeczki na torcie.