Zapomniana monarchini. Król Polski po nikim nie płakał tak jak po niej

Barbara Zápolya nosiła koronę polskich królowych bardzo krótko: tylko od roku 1512 do 1515. Odeszła młodo. Na pewno nie miała więcej niż 25 lat, a zdaniem części autorów była zaledwie dziewiętnastolatką. To by znaczyło, że żoną króla Polski Zygmunta Starego została jako dziewczyna siedemnastoletnia.