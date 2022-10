"Zapomniana" siostra Williama i Harry'ego. Czym się zajmuje?

Związek króla Karola z Kamilą Parker Bowles od początku budził wiele kontrowersji. Miał w prawdzie swoich zwolenników, ale wiele osób negowało tę relację. Kiedy w 2005 roku oficjalnie wzięli ślub, doszło do połączenia dwóch rozbitych rodzin. Karol z synami Williamem i Harrym, oraz Kamila z dziećmi Tomem i Laurą stali się patchworkową rodziną. Społeczeństwo chętnie dyskutowało o stosunkach, które w rodzinie panowały. Podobno na początku nie było łatwo. Dorosłe dzieci małżonków nie od razu przypadły sobie do gustu. Jednak z czasem ich relacje się zacieśniały. Do tego stopnia, że córka Laury sypała kwiaty na ślubie Williama i Kate.