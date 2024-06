W PRL‑u jadł go każdy. 5 minut i gotowe

Czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie napawały optymizmem. W sklepach brakowało wszystkiego — na czele z papierem toaletowym. Zdobycie cukru czy kawałka mięsa graniczyło z cudem. Mimo to, ówczesne panie domu radziły sobie, jak umiały.

Korzystały z tego, co miały w domu. Czekoladę zastępowały blokiem czekoladowym, schabowe kotletami z mortadeli , a dzieciom podawały nieśmiertelny chleb w jajku. Jeśli masz w domu nieco czerstwego chleba i chcesz przypomnieć sobie smak dzieciństwa, koniecznie wypróbuj poniższy przepis.

Wszelkie odstępstwa od normy nie były mile widziane. Liczne reformacje w kraju dotknęły też kuchnię. Miała być przede wszystkim sycąca, kaloryczna i pożywna. To właśnie wtedy powstały bary mleczne. Serwowano w nich tanie dania mączne i proste zupy ze znikomą ilością mięsa.

Jak wyglądała kuchnia w PRL-u? Była tania, skromna i bardzo kreatywna. Do najpopularniejszych dań tamtych czasów należy rumsztyk z cebulką, zupa "nic", kogel-mogel", schabowy z mortadeli, bryzol, zupa owocowa czy nieśmiertelny blok czekoladowy.

Dorastanie w czasach PRL-u wiązało się z pochłanianiem ogromnych ilości kogla-mogla, makaronu z owocami czy chleba w jajku. To jedno z tych dań, które jadło się przez całe dzieciństwo. Przepis jest naprawdę prosty i nie wymaga żadnych specjalistycznych składników.

kilku kromek chleba (najlepiej czerstwego)

2-3 jajek

szczypty soli

szczypty pieprzu

3 łyżek mleka

oleju do smażenia

Zacznij od rozkłócenia jajka. Dodaj do niego mleka, soli i pieprzu. W tak przygotowanej mieszance zanurz chleb i pozostaw go tam na minutę. W międzyczasie rozgrzej patelnię z odrobiną oleju, a następnie połóż na niej chleb. Smaż go z dwóch stron, aż stanie się rumiany. Jeśli jesteś fanem słodkiej wersji chleba w jajku, zamień sól na cukier.