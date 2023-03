Zapomniany składnik rosołu, który doda mu aromatu i smaku. Polecają go nawet nasze babcie

Rosół to nie tylko pyszna zupa, ale często także baza do innych podpraw. Co więc do niego dodać, by był jeszcze pyszniejszy? Jest jeden składnik, o którym niestety wiele z nas zapomina. To właśnie on nadaje mu koloru, a także głębszego smaku. Wystarczy odrobina, by odmienić oblicze ulubionego, niedzielnego dania Polaków.