Zapomnij o czarnych botkach. Jesienią rządzą trapery w stylu Wachowicz

Wśród gwiazd, które polubiły jasne botki, znalazła się też Katarzyna Cichopek. Aktorka i prezenterka wybrała jasny model w stylu timberek. Timberki to rodzaj sznurowanych botków, które od kilku sezonów królują w stylizacjach gwiazd. Pasują do spodni, jak i do sukienek, a dodatkowo sprawdzają się w każdych warunkach.