Zapomnij o długich marynarkach. Pora przyzwyczaić się do nowego fasonu

Lewandowska połączyła marynarkę cropped z szerokimi spodniami, ale w przeciwieństwie do swojej koleżanki, zrezygnowała z kompletu "pod kolor". Połączenie szarej góry z czarnym dołem dodatkowo podbiło efekt smukłej talii. Plus za zestawienie stylizacji z butami, które gwarantują ultranowoczesny efekt. Mowa o sneakersach. Tak możesz wybrać się nawet do biura – z korzyścią dla swojej opinii firmowej trendsetterki.