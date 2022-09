Zapomnij o nakładaniu kremu palcami. Ta nowa metoda to hit

Gliding, czyli pędzel w roli głównej

Dlaczego sięgamy po pędzel przy nakładaniu kremu na twarz? Ze względy na higienę, ale także lepsze rozprowadzanie produktu. Badania dowodzą, że aplikacja kosmetyku przy użyciu pędzla to również oszczędność – zużywamy znacznie mniej kremu niż przy nakładaniu go opuszkami palców. Warto zainwestować w porządny pędzel o miękkim i gęstym włosiu, które dodatkowo przyjemnie masuje skórę, poprawia jej ukrwienie, a co za tym idzie – nadaje twarzy naturalnego blasku. Jeżeli masz wrażliwą skórę, skłonną do podrażnień i zaczerwienienia – postaw na płaski pędzel, który często wykorzystuje się do nakładania maseczki. Gliding broni się także faktem, że jest szybki i prosty do wykonania, także w ręku amatorki.