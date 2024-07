Spodnie Kożuchowskiej to prawdziwa petarda. Jeansy mogą się schować

Minęły czasy, kiedy spodnie sportowe były zarezerwowane wyłącznie na siłownię czy do uprawiania sportu. Znane Polki zrezygnowały z niewygodnych jeansów na rzecz komfortowych i modnych spodni w sportowym stylu, które można nosić na co dzień. Współczesne trendy w modzie promują luz i wygodę, a takie spodnie idealnie wpisują się w ten nurt.

Katarzyna Cichopek często sięga po sportowe spodnie. Jej stylizacje, które regularnie pokazuje na Instagramie, dowodzą, że takie spodnie to element garderoby , który można zestawić zarówno z casualowymi, jak i bardziej eleganckimi ubraniami. Najczęściej łączy je z dopasowanymi bluzkami i modnymi dodatkami.

Ostatnio zwróciłyśmy szczególną uwagę na stylizację aktorki z planu "M jak miłość". Cichopek sięgnęła po piaskowe spodnie w sportowym stylu - z gumką w pasie i wiązaniem. Dodała do nich sportowe buty w białym kolorze oraz obcisłą bluzkę z dekoltem w kształcie litery V". Tę stylizację łatwo odtworzysz.

