Buty, które nosi Cichopek, wydłużają nogi. Zwykłe trampki mają konkurencję?

Katarzyna Cichopek wygodę zazwyczaj stawia na pierwszym miejscu. Ale to wcale nie oznacza, że w jej szafie brakuje romantycznych sukienek czy nowoczesnych garniturów. Komfort może iść w parze z elegancją.

Eleganckie garnitury damskie już od kilku sezonów cieszą się dużą popularnością. To stylowa alternatywa dla sukienki na wesele czy komunię. Katarzyna Cichopek znalazła idealny model na upalne dni.

Zamiast szerokich spodni zdecydowała się na szorty z wysokim stanem, dzięki którym wyeksponowała nogi. Dobrała do nich klasyczną marynarkę i dopasowany top w białym kolorze. Na szczególną uwagę zasługuje iście wakacyjny print. Mowa o paskach. Ten motyw rządzi na nadmorskich deptakach w każdym sezonie. Cichopek postawiła na biel oraz beż z nutą szarości, które tworzą zgrany duet kolorystyczny.

Ale "wisienką na torcie" w stylizacji aktorki były białe sneakersy na ogromnej platformie , za sprawą których Katarzyna Cichopek dodała sobie kilka centymetrów. Buty na podwyższeniu to świetna opcja, jeśli zależy nam na optycznym wydłużeniu nóg. W tym przypadku biją na głowę zwykłe trampki.

Pod najnowszym postem aktorki posypały się komentarze. Internauci byli pod wrażeniem wakacyjnej stylizacji. "Super strój, idealny na lato", "Piękny garnitur", "Znakomicie", "Wow, ale świetny strój", "Przepiękna" - to tylko niektóre z komplementów.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!