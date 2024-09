Zapomnij o ramonesce. Kurtka w stylu Koroniewskiej to petarda

W trendach dominują kurtki, które łączą elegancję z praktycznością. Prym wiodą modele oversize, dłuższe kurtki oraz pudełkowe fasony. Bomberki, ramoneski i parki to kurtki, które wracają do łask w okresie przejściowym. Ale mamy coś jeszcze.

Bomberka w eleganckim wydaniu, uszyta ze skóry czy zamszu, będzie pasować do streetwearowych stylizacji. Parki, zwłaszcza te wykonane z wodoodpornych materiałów, są idealne na jesienne deszcze. Łącz je z kaloszami, a zyskasz zestawy, które sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych.

Chodzi o "varsity jacket", czyli tzw. bejsbolówkę. Ta kurtka kojarzy się z uniformem amerykańskich szkół średnich, drużyn sportowych (zwłaszcza bejsbolowych) i uniwersytetów. Co wyróżnia "varsity jacket"? To m.in. naszywki, zapięcie na zatrzaski albo guziki, ściągacze na rękawach i w dolnej części.

Joanna Koroniewska sięgnęła na oversizowy model w szaro-białej kolorystyce. Zestawiła go z jasnoszarym topem oraz czarnymi szortami. Uzupełnieniem stylizacji były eleganckie botki na słupku.

Trzeba przyznać, że taka kurtka to świetna opcja dla kobiet, którym znudziły się już klasyczne ramoneski . "Varsity jacket" to uniwersalny element garderoby, który łączy sportowy sznyt z casualem. Joanna Koroniewska obroniła tę stylizację na piątkę z plusem.

Kurtki "varsity" rządzą też w modzie ulicznej. Jak stylizują je fashionistki? Najczęściej wplatają je do sportowych stylizacji - obszernych spodni i sneakersów.

