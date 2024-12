Zapomnijcie o wodzie cytrynowej. To zadziała jak magiczny eliksir

O niektórych składnikach mówi się, że stanowią one "naturalny antybiotyk". Imbir to jedna z roślin które można by zaliczyć do tej kategorii. Korzeń imbiru ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające. Te właściwości stawiają go w gronie składników wprost idealnie nadających się do walki z infekcjami w sezonie grypowym.