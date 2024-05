Zapozowała na premierze "Bridgertonów". Jej sukienka natychmiast skradła show

Bessie Carter to angielska aktorka, która zagrała w filmach takich jak: "Kłamstwo doskonałe", "Les Misérables: Nędznicy" czy serialu "Beecham House". Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola Prudence Featherington w produkcji Netfliksa "Bridgertonowie".

Prosta fryzura i delikatny makijaż były kropką nad i całej stylizacji. Bessie Carter zdecydowała się nie przesadzać z upięciem włosów czy pokaźną burzą loków i postawiła na włosy wystylizowane w stylu mokrej Włoszki . Fryzura inspirowana latami 80. czyli "wet look" ponownie wróciła na salony. To proste i bardzo kobiece rozwiązanie, które w przypadku 30-latki sprawiło, że jej ramiona i obojczyki zostały jeszcze bardziej wyeksponowane.

Ciekawym elementem okazały się również kolczyki . Był to jedyny element biżuteryjny w całej stylizacji Bessie Carter, dodatkowo artystka postawiła na dwa zupełnie inne modele. Srebrna wisząca nausznica w zestawieniu z dużym kolczykiem przypominającym spadającą gwiazd, wyglądają bardzo zjawiskowo.

