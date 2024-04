Szykowała się na emeryturę. Otrzymała propozycję nie do odrzucenia

Linda Hamilton to odtwórczyni Sarah Connor w słynnej serii filmów "Terminator". Dzięki tej roli została zapamiętana jako ikona kina akcji. Teraz artystka została zaangażowana do zagrania w ostatnim sezonie serialu "Stranger Things". Okazuje się, że tuż przed otrzymaniem angażu do produkcji Netflixa, aktorka chciała przejść na emeryturę.