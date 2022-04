Zaproponowała mężowi otwarty związek. Potem gorzko tego żałowała

"Po dziewięciu miesiącach małżeństwa nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że w moim związku zaczęło czegoś brakować" - opowiada Samantha Pressdee dla "The Sun". Problemy zaczęły pojawiać się, kiedy jej mąż, Louis Ntritsos, przeprowadził się z Grecji do Londynu, by wspólnie zamieszkać. Jak podkreśla 39-latka, do tego czasu cieszyli się związkiem na odległość. Gdy jednak zaczęli wspólne życie, kłócili się o wszystko. Oprócz tego znacznie oddalili się od siebie w łóżku.