Zaproszeni goście zrujnowali przyjęcie pannie młodej. Druzgocący filmik podbija TikToka

Ceremonia odbywała się w poniedziałek o godz. 14, co mogło być powodem nieobecności wielu gości. Jak Gray Dragion zdradziła w kolejnych filmach na TikToku, że nikt wówczas nie wyrażał swojego sprzeciwu co do wyboru daty oraz godziny ślubu. Co więcej, aż 88 z nich potwierdziło swój udział w wydarzeniu. Panna młoda przyznała, że w związku z tym, że gości było tak mało, impreza zakończyła się znacznie wcześniej, niż pierwotnie zakładano.