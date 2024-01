Zapytał posłankę PiS o tabletkę "dzień po". Porównała ją do narkotyków

Dziennikarz portalu Noizz zwrócił uwagę, że pigułka "dzień po" jest tabletką antykoncepcyjną, co oznacza, że ma zapobiegać ciąży, a nie ją przerywać. Van Heukelom stwierdziła, że do tej pory nie było problemu z dostępnością do takich pigułek. "Nie rozumiem, skąd cały ten problem" - dodała.