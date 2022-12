Zapytała ją o alkohol w święta. "Będzie się pani męczyć aż do samej pasterki". Jest jeden wyjątek

Dr Irena Kamińska-Radomska to ekspertka od międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu, a dla wielu autorytet w kwestii savoir-vivre'u. W wywiadzie przytoczyła dylemat jednej ze swoich obserwatorek. "Jedna internautka mnie zapytała: »Czy podczas Wigilii, jeżeli to jest postne, to nie będę mogła pić do samej pasterki?!«. To jest pytanie, które najbardziej mi się podobało, z tego względu, że zabawne".