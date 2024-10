Zapytano go o romans z Jędrusik. "Nie będę się kopał z koniem"

Kalina Jędrusik była jedną z najpopularniejszych aktorek, którą nazwano nawet "polską Marilyn Monroe". Choć od 1954 do 1978 roku była żoną Stanisława Dygata, miała żyć z mężem w otwartym związku. Z tego też względu spotykała się z innymi mężczyznami, z którymi łączyły ją bliższe relacje. Jednym z nich był Wojciech Gąssowski.

W ostatnim wywiadzie dla Plejady Wojciech Gąssowski został zapytany o związki ze znanymi kobietami, w tym z Kaliną Jędrusik. Ponoć to właśnie na nim miała zostać oparta postać grana przez Krzysztofa Zalewskiego w filmie biograficznym o aktorce.

- Jak pan reaguje, gdy media co jakiś czas przypominają pana związki z Kaliną Jędrusik, Małgorzatą Potocką czy Elżbietą Jaworowicz? - zapytał Gąssowskiego dziennikarz.

Kiedy dziennikarz pociągnął temat, pytając, czy to prawda, że w filmowej biografii Krzysztof Zalewski wciela się w niego, artysta odpowiedział:

Kalina Jędrusik i Wojciech Gąssowski mieli poznać się w 1968 roku na pokładzie samolotu do Wrocławia. To wtedy mieli wymienić ze sobą pierwsze słowa, a następnie złapać kontakt na festiwalu jazzowym nad Odrą. Gąssowski miał być jednym z nielicznych kochanków Jędrusik, których akceptował jej mąż, Stanisław Dygat.

