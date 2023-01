Ostra reakcja Zamachowskiego. "Proszę mnie o nią nie pytać"

To miała być miłość do grobowej deski. Dla każdego z nich - trzecie małżeństwo. Po prawie dziesięciu latach związku podjęli decyzję o rozstaniu. Od 2021 roku mają jednak pozostawać bez rozwodu. Dlaczego? Oboje unikają odpowiedzi na to pytanie. Z początkiem nowego roku Zbigniew Zamachowski został o to zapytany przez dziennikarza jednego z portali. Stanowcza reakcja oraz mocne słowa mogą być dla wielu osób zaskakujące.