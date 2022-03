Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała nie potrafią się już dłużej ukrywać. "Cały świat przestał dla nich istnieć"

"To nie są ludzie, którym zależy na obecności w mediach. To artyści, ich życiem jest sztuka. Zbyszek ma teraz szansę na zupełnie inny związek niż ten, który tworzył z Moniką. Gabrysia to kobieta ciepła, skromna, ale niezależna i ceniąca wolność. Nie zależy jej na legalizacji związku, nawet na wspólnym mieszkaniu. Zbyszek na pewno nie będzie się czuł przez nią dominowany" – w rozmowie z"Party" wyjaśnia z kolei znajoma Zbigniewa Zamachowskiego i Gabrieli Muskały.