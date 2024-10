Zarzuciła na ramiona taki żakiet. Perełka dla dojrzałych kobiet

To będzie jedna z najbardziej pożądanych pozycji książkowych. Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie-rzece z Emilią Padoł. "Pierwsza dama" na rynku wydawniczym zadebiutuje 23 października, a już teraz można zamawiać ją przedpremierowo.

Uwagę w niej zwraca przede wszystkim lekko oversizowy, szary żakiet , który powinien znaleźć się w szafie każdej dojrzałej elegantki. Co więcej, warto wspomnieć, że tej jesieni stawiamy na wszystkie odcienie szarości , więc Jolanta Kwaśniewska doskonale wpasowała się w trendy.

