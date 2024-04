Zasadź obok truskawek. Owoców będzie więcej niż kiedykolwiek

Sposób na dorodne truskawki – towarzystwo innych roślin

Co można zrobić, by na krzaczkach pojawiła się masa dorodnych owoców? Jeśli posiadasz przydomowy ogródek, polecamy uprawę współrzędną. Chodzi o to, że towarzystwo niektórych roślin może zadziałać na truskawki bardzo pozytywnie. Pewne gatunki mogą np. wzbogacać glebę o składniki odżywcze lub chronić przed chorobami. Zatem co warto zasadzić obok truskawek? Na liście znajdują się: czosnek, cebula, por, szczypiorek, a także fasola, groch, rzodkiewka i burak.