Zaskakujące słowa Edyty Pazury. "Jest pikantnie, gdy się wściekam"

"Pani Edytko, nic nie dzieje się bez przyczyny. To taka gra. Przecież pan Czarek nie może po piętnastu latach pokazać, że wszystko umie zrobić, tylko dozuje, żeby dodać pikanterii do związku" - dodaje z humorem wnikliwa internautka, której Edyta Pazura z dowcipem odpowiada: "To faktycznie jest pikantnie... Szczególnie, gdy się wściekam".