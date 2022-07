Zaskakujące życie Pameli Anderson. O tych szczegółach wie niewielu

Ostatni raz na okładce "Playboya" pojawiła się w 2016 r. Miało to być ostatnie rozbierane wydanie. - Zadzwonił do mnie prawnik założyciela magazynu Hugh Hefnera i powiedział: "Nie chcemy nikogo innego. Nie ma nikogo innego, czy mogłabyś zrobić ostatnią okładkę Playboya?" - wyjaśniła w rozmowie z "Entertainment Tonight". Ostatecznie namówili ją do tego jej nastoletni synowie. Choć przez lata wyśmiewano ich z powodu profesji matki, uznali, że to dla niej niepowtarzalna okazja.