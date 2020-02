WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 4 czekoladkawalentynkiprezent na walentynkiporadnik kupującego Magdalena Tatar 07-02-2020 (10:29) Zaskocz go w walentynki. Upominki dla faceta – łasucha Czekolada to nie tylko tabliczki — to także figurki, czekolada do picia i różnego rodzaju przekąski. Walentynki to dobra okazja, aby spróbować najciekawszych łakoci. Wybierz dla swojego mężczyzny coś tak wyjątkowego, jak wyjątkowy jest on sam. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie To eleganckie BMW możesz schrupać ze smakiem (Chocolissimo) Coś słodkiego i coś fajnego – postaw na czekoladę Uwielbiamy, kiedy w prezencie dostajemy coś, co zaskakuje. Jeszcze lepiej, jeśli niespodzianka jest podwójna. Współczesne przedmioty wykonane realistycznie z czekolady o różnych smakach mają tak dopracowane detale i opakowania, że uśmiech obdarowanej osoby mamy jak w banku! Walorem czekoladowych upominków jest też ich przystępna cena. Wystarczy 30 do 40 zł, aby wybrać coś ciekawego. Czekoladowe ciekawostki to z jednej strony oryginalne kształty, a z drugiej – duży wybór słodyczy tradycyjnych, jak tabliczki i praliny, ale za to w niebanalnych smakach. Dla fana dużych prędkości i pysznych słodkości... Chłopak lubi kino akcji i szybkie samochody? Kup mu luksusowe BMW lub Porsche z... czekolady, a sentymentalny wielbiciel stylu retro na pewno ucieszy się z urokliwego, poczciwego czekoladowego "garbusa". Motoryzacyjne figurki mogą być zapakowane w kolorowy kartonik lub elegancką drewnianą skrzyneczkę. To niewielki prezent w wielkim stylu, bo każdy detal słodkiego samochodu został wykonany z ogromną starannością, a jakość słodyczy, jej struktura, smak i aromat nie pozostawiają nic do życzenia. Czekoladowy smartfon z belgijskiej czekolady to pomysł na prezent dla fana nowoczesnych technologii i gadżetów bez względu na jego wiek. Wykonany jest z mlecznej czekolady i zamknięty w stylizowanym białym opakowaniu. Podobne wrażenie zrobił na nas pad do gry. Kolorowe guziki są wyjątkowo realistyczne. Jeśli osoba, którą planujemy obdarować, lubi chwile relaksu przed telewizorem, możemy sprawić jej upominek w postaci czekoladowego pilota. Tradycyjne smakołyki z czekolady Nawet najbardziej wymyślny kształt czekolady nie zastąpi jej dobrego smaku. Ten powinna cechować duża intensywność. Bez względu na to, który rodzaj czekolady lubisz najbardziej, docenisz tę z wysoką zawartością masła kakaowego. To ono decyduje o intensywności smaku, pięknym połysku i charakterystycznej, gładkiej fakturze. Warto wiedzieć, że optymalny czas przechowywania dobrej jakościowo czekolady także ma znaczenie – najwięcej walorów smakowych i zapachowych zachowuje do kilku tygodni od przygotowania. Jeśli po otwarciu opakowania z czekoladowymi słodyczami nie czujesz wyraźnego, upojnego zapachu, który jest charakterystyczny dla dobrej czekolady, również jej smak będzie mniej zadowalający. Intensywny zapach to kolejna cecha wyróżniająca dobrą czekoladę. Liczy się gest – słodki znak Także wtedy, kiedy nie obchodzisz walentynkowego święta zakochanych, warto dać bliskiemu mężczyźnie do zrozumienia, że o nim pamiętamy i myślimy. Można mu to okazać za pomocą kartki z czekoladowymi symbolami i literami. Podobną kartkę lub krótki czekoladowy telegram można wysłać nie tylko partnerowi, ale też synowi, tacie czy dziadkowi. Kolega z pracy także się z takiego ucieszy. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze