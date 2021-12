Zaskoczył żonę oświadczynami po 25 latach. Pierwszym "brakowało romantyzmu"

Ponowne oświadczyny po 25 latach małżeństwa. Zaskoczył żonę w parku

Mąż Katie postanowił zrobić jej niespodziankę, kiedy wybranka jego serca udała się z 17-letnią córką do Nowego Jorku. W tajemnicy przez żoną pojechał za nią do miasta, aby tam pojawić się znikąd, kiedy Katie z córką spacerowały do Central Parku. Brian nagle wyłowił się z tłumu i uklęknął na jedno kolano i wyciągnął z kieszeni puzderko z pierścionkiem. Mąż kobiety wyznał, że nigdy nie spotkał wspanialszej osoby. Wyznał też, że chciałby się z Katie ponownie ożenić.