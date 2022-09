Zaskoczyła sąsiada zostawiając mu za wycieraczką list. Była brutalnie szczera

"Miło, że poczuwa się do odpowiedzialności" - napisała jedna osoba. "Rodzic jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez ich dzieci. Niezależnie od tego, czy ostrzega, czy też nie. Twoja niezdolność do kontrolowania dziecka nie daje ci prawa do traktowania publicznego miejsca parkingowego jak własności" - zwrócił się do kobiety jeden z internautów.