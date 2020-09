WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne seks + 2 seksualnośćfroteryzm Katarzyna Trębacka wczoraj (18:41) Zaspokajają swoje potrzeby ocierając się o innych. Czym jest froteryzm? Najczęściej występuje u osób, które nie wierzą w siebie, mają niskie poczucie własnej wartości i lęk przed bliskimi relacjami. Zaspokajają swoje potrzeby seksualne, ocierając się w zatłoczonym autobusie o inną, niczego nieświadomą osobę. O froterystach, ich motywacjach i sposobach poradzenia sobie z problemem opowiada seksuolog i psycholog Adam Lewanowicz w rozmowie z Katarzyną Trębacką. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Froteryzm - co to jest? (123RF) Czym jest froteryzm? Froteryzm w klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia jest uznany za zaburzenie psychiczne, które dotyczy preferencji seksualnych. Zalicza się je jednak do takich, które nie stanowią zbyt dużego zagrożenia. Polega na ocieraniu się o inne osoby lub przedmioty, np. o krzesła, kanapy po to, by osiągnąć satysfakcję seksualną. Do ocieractwa dochodzi w miejscach publicznych, tam, gdzie jest duże zagęszczenie ludzi; co ważne ocieranie się ma być przez innych niezauważone. Jeśli spojrzymy na statystyki, froterystami najczęściej są heteroseksualni mężczyźni, którzy dla osiągnięcia satysfakcji seksualnej pocierają genitaliami o pośladki lub piersi kobiet. Czy kobiety cierpią z powodu tego zaburzenia? A co z gejami? Froteryzm występuje niezależnie od płci czy orientacji seksualnej, stwierdza się go zatem również u osób homoseksualnych. Jednak statystycznie froterystą jest najczęściej heteroseksualny mężczyzna. Czy froteryści, by odczuć satysfakcję, muszą dotykać nieświadomych obiektów genitaliami czy np. ręka położona na pośladkach drugiej osoby też jest źródłem erotycznego uniesienia? Największe zadowolenie daje im ocieranie się genitaliami, ale nie tylko. Do dotykania innych osób, które są dla froterysty podniecające, używa on całego ciała. Warto pamiętać, że niezwykle rzadko dochodzi do ocierania się bezpośredniego - froterysta nie obnaża się przed pocieraniem, zazwyczaj odbywa się to przez spodnie. W jaki sposób dochodzi do osiągania satysfakcji seksualnej? W świcie idealnym froterysta poprzez ocieranie się osiąga najpierw podniecenie, a potem orgazm. Tu i teraz. W autobusie, tramwaju czy kolejce w sklepie. Trzeba mieć jednak świadomość, że w miejscach publicznych często to się nie udaje. Zbyt wiele zagrożeń czyha na ocieracza. Co jest przyczyną wystąpienia takiego zaburzenia? Skąd ono się bierze? Najczęstsze powody to: lęk przed nawiązaniem relacji z kobietami, lęk przed bliskością, niedojrzałość psychoseksualna, niedojrzałość emocjonalna, różnego rodzaju nerwice. Na tego typu zachowania mogą też wpłynąć substancje psychoaktywne, choroby psychiczne czy zaburzenia osobowości. Ludzie, którzy są bardzo wstydliwi albo są niepełnosprawni ocieractwo traktują jako czyn zastępczy. Dla nich jest to jedyna możliwość osiągnięcia satysfakcji seksualnej. W ich poczuciu inaczej nie daliby rady. Niemal każdy ma takie doświadczenie, że ktoś otarł się o niego w autobusie czy tramwaju… Trudno takie zachowanie jednoznacznie zakwalifikować jako przekraczające granice? Absolutnie tak, bo przecież nie zawsze otarcie się o kogoś w zatłoczonym autobusie musi oznaczać, że ocierający ma problem. W Japonii ocieractwo urosło do rangi przestępstwa tak powszechnego, że ludzie są na nie wyjątkowo wyczuleni, a na rynku pojawiły się ubezpieczenia, które mają chronić przed niesłusznym oskarżeniem o froteryzm. Jest wiele przykładów osób, które były niesprawiedliwe posądzone. Warto też pamiętać, że froteryzm jest zjawiskiem znanym od dawna. Pierwsze badania na ten temat były prowadzone w Polsce w latach trzydziestych. W 1934 roku seksuolog Albert Dryjski prowadził studia nad zachowaniem seksualnym młodzieży. A dlaczego Dryjski badał właśnie młodzież? Froteryzm głównie występuje u osób między 15 a 25-30 rokiem życia. Oczywiście można spotkać też 60-letniego froterystę, ale to zjawisko bardzo rzadkie. Dlaczego? Jeśli spojrzymy na młodą osobę, która wchodzi w okres dojrzewania seksualnego i w związku z tym pojawiają się u niej poczucie niepewności, lęki, niska samoocena, to dla niej najłatwiejszą formą zbliżenia się do kogokolwiek jest zrobienie tego w taki sposób, żeby nikt tego nie mógł zobaczyć. Muśnięcie kroczem, powąchanie włosów pięknej dziewczyny to metoda na zaspokojenie rodzących się potrzeb seksualnych dla bardzo dużej grupy młodych osób. A skąd się biorę te lęki i niska samoocena u młodych ludzi? Z domu. To rodzice w nas kształtują poczucie własnej wartości. Gdy mówią: „zobacz, Krzysiu ładnie śpiewa, a ty nie”, to najczęściej nie zdają sobie sprawy, że podkopują w dziecku to poczucie własnej wartości. A w okresie dorastania młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi na wszelką krytykę. Łatwo popadają w przesadę. A gdy są krytykowani, boją się do kogokolwiek coś powiedzieć, nie mają odwagi wchodzić w relacje międzyludzkie i wtedy pojawia się miejsce na zachowania zastępcze. Skoro mówił pan, że to u młodych osób najczęściej występuje froteryzm, to co się z nim dzieje po 25. czy 30. urodzinach? Gdy młody człowiek nabiera pewności siebie, zbiera doświadczenia, a o swoich problemach może porozmawiać z kim, do kogo ma zaufanie, to ten sposób zaspokajania potrzeb staje się bezużyteczny. Dla osoby, która zaczyna regularne współżycie seksualne, ocieranie się traci sens. Oczywiście zdarzają się pacjenci, którzy satysfakcję seksualną mogą osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez ocieranie się, a inny sposób na osiągnięcie podniecenia jest im obcy. Przyjrzyjmy się tym osobom, u których froteryzm nie mija jak choroby wieku dziecięcego. Czy one mogą liczyć na pomoc? W takim przypadku niezbędna jest interwencja specjalisty, psychologa lub seksuologa, bez których taki pacjent raczej nie pozbędzie się zaburzenia. W pierwszej kolejności w czasie terapii próbuje się ustalić, co jest jego przyczyną, skąd się wzięło. Sprawdzamy, czy to jest na przykład kwestia samooceny. Jeśli tak, to równocześnie pracujemy nad tym, by tę samoocenę podnieść. Najlepsze efekty przynosi tu terapia behawioralno-poznawcza. Niektórzy terapeuci stosują w leczeniu tego typu zaburzeń kotwice zapachowe. Polega to na tym, że pacjent wizualizuje sobie sytuację, w której osiąga podniecenie. Wyobraża sobie siebie w autobusie ocierającego się o kobietę marzeń. Gdy zaczyna osiągać podniecenie, prosi się go o to, by przystawił sobie do nosa sztyft, który wydziela nieprzyjemną dla niego woń. Chodzi o to, by pocieranie kojarzyło mu się z negatywnym zapachem. Metodę tę nazywamy warunkowaniem. Często też w przypadku takich zaburzeń pracuje się z pacjentem, uświadamiając mu, jakie konsekwencje może przynieść jego zachowanie. W przypadku osób, dla których froteryzm stanowi bardzo poważny problem, sięga się po farmakoterapię. ZOBACZ: Remont w prezencie - odc. 3 Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze