Zastąpi tonik, odżywkę, mgiełkę do ciała. "Super nawilża. Skradł moje serce"

Hydrolat Mel Skin ma bardzo krótki skład. Do wody pozyskanej z kwiatów gorzkiej pomarańczy dodano dwa bezpieczne konserwanty: benzoesan sodu i sorbinian potasu oraz kwas cytrynowy, który wykazuje działanie redukujące przebarwienia i rozjaśniające skórę. To wszystko. Zero sztucznych barwników, alkoholu, aromatów.