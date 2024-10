"Zaszalała jak nigdy". Stylista gwiazd jednoznacznie o Dudzie

Następnie Agata Duda wyjechała do Korei Południowej, gdzie odbyła serie spotkań. W Pałacu Gyeongbok w Seulu rozmawiała z pierwszą damą Republiki Korei Kim Keon–hee.

Dali docenił zarówno dobór kolorów i wzorów, jak i fasony, które nie tylko pasowały do pierwszej damy, lecz także wpisywały się w aktualne trendy modowe.

Jesienią Agata Kornhauser-Duda pokochała burgund. To ciemny, magnetyczny odcień czerwieni, który w tym sezonie zdominował świat mody. Stylizację w tym kolorze założyła na spotkanie ze Stanem Borysem w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama postawiła na model z długim rękawem i rozkloszowanym dołem.

Ale to nie był pierwszy raz, kiedy Agata Kornhauser-Duda zdecydowała się na ten kolor. Kilka dni wcześniej przy okazji wizyty w Krakowie pierwsza dama zaprezentowała się w garniturze w tym modnym odcieniu czerwieni.

Trafiła w dziesiątkę. Sukienka Agaty Dudy to hit dla 50-latek

