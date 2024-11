Byłam w nowym studiu Lewandowskiej. Luksus czuć w powietrzu

Anna Lewandowska znów zaskakuje. Tym razem otwiera drzwi do swojego wymarzonego projektu w samym sercu Barcelony. Ile za taką przyjemność trzeba zapłacić? Odwiedziliśmy nowe studio znanej trenerki, by przekonać się, czy jest takie, jak obiecywała.

Choć otwarcie planowano na wrzesień, Anna Lewandowska czekała na ten dzień do 11 listopada. Od kilku tygodni podgrzewała atmosferę, dzieląc się zapowiedziami i kulisami prac nad studiem, które miało stać się wyjątkowym miejscem w Barcelonie.

Jej najnowszy projekt - Edan Studios - wyróżnia się nie tylko ogromną przestrzenią, ale również konceptem łączącym fitness, pilates, taniec oraz przestrzeń do spotkań i zdrowego stylu życia. Czy stworzyła miejsce na miarę oczekiwań?

Spełnione marzenie Anny Lewandowskiej

"Potrzebowałam resetu i zmiany. Często nakładałam na siebie zbyt dużą presję. W Hiszpanii zaczęłam tańczyć, praktykować pilates i medytację. Zyskałam czas dla najbliższych i dystans" - mówiła Anna Lewandowska w wywiadzie dla WP Kobieta.

To właśnie w stolicy Katalonii słynna trenerka fitness pokochała bachatę. Regularnie organizowała zajęcia fitness oraz zjazdy. W końcu postanowiła, że chce mieć nie tylko autorskie programy treningowe, ale również własną przestrzeń.

"Planuję otworzyć w Barcelonie multibutikowe studio, składające się z czterech filarów. (...) Chcę zbudować społeczność wokół zdrowego stylu życia, dlatego planujemy również przestrzeń do spotkań, integracji, wykładów oraz okazję do zjedzenia zdrowych posiłków. Rekrutujemy już pracowników, pracuję z architektami nad projektami, układamy programy treningowe i harmonogram zajęć" - mówiła wiosną tego roku, zapowiadając otwarcie nowego studia.

Miejsce o nazwie "Edan Studios" o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych jest zlokalizowane przy ulicy Balmes 28, w dzielnicy Eixample, w samym sercu Barcelony. A w nim fitness, pilates i taniec.

Wejście do Edan Studios © arch. prywatne

W Barcelonie siłowni jest pod dostatkiem. Zwykle są to jednak duże, klasyczne przestrzenie, zawierające strefę do podnoszenia ciężarów, bieżnie i salę do ćwiczeń. Jest też wiele pięknych miejsc do ćwiczenia pilatesu, które wyróżniają się funkcjonalnością i designem, ale zazwyczaj są one dość małe i kameralne. Edan Studios łączy w sobie te dwie rzeczy. Jest ogromną, ponad stumetrową przestrzenią, gdzie zadbano o każdy detal. Nie ukrywam, że fani designu mogą mieć problem ze skupieniem się na ćwiczeniach, bo na pewno ich uwagę pochłoną oryginalne wnętrza.

Recepcja w Edan Studios © arch. prywatne

Luksus czuć w powietrzu - i to dosłownie. Gdy wchodzimy, jednym z najbardziej charakterystycznych rzeczy jest zapach. W środku pachnie jak w drogiej perfumerii w przedświątecznym okresie. Po lewej stronie znajduje się recepcja, a po prawej ogromna gablota z produktami Anny Lewandowskiej.

Produkty marki własnej Anny Lewandowskiej © arch. prywatne

Będąc w środku, trudno jest zapomnieć nazwę. Obrandowane jest dosłownie wszystko, od ręczników, po stroje prowadzących. Wszystko utrzymane jest w takiej samej stylistyce.

Ręczniki z logiem "Edan Studios" © arch. prywatne

Na górze znajdują się sale do tańca oraz pilatesu, a na dole umieszczone są szatnie oraz sala fitness z klasycznym wyposażeniem, takim jak bieżnie czy rowery.



[1/2] Sala fitness Źródło zdjęć: © arch. prywatne

Na uwagę zasługuje strefa szatni i łazienek. Wszystko utrzymane jest w podobnym, minimalistycznym stylu i beżowej kolorystyce. Na ścianach jest pełno luster o obłych, nieregularnych kształtach.

Łazienki w Edan Studios © arch. prywatne

Po zajęciach możemy nie tylko wziąć prysznic, ale również skorzystać z produktów do stylizacji włosów.

Akcesoria do włosów © arch. prywatne

W studio Lewandowskiej znalazła się również kuchnia, lecz nie jest ona jeszcze otwarta. Zapewniono mnie jednak, że w przyszłości będzie można tam kupić kawę, zdrowe smoothie czy przekąski.

Kuchnia w EDAN STUDIOS © arch. prywatne

Zgrana społeczność czy luksus dla wybranych?

Miejsce jest piękne - to trzeba przyznać bezapelacyjnie. Moje obawy dotyczyły jednak atmosfery. Czy będzie to radosna, otwarta przestrzeń, zachęcająca do odwiedzin każdego, czy może miejsce, w którym należy spełnić określone standardy wyglądu czy ubioru, aby nie czuć się traktowanym z góry? Czy nie będzie tu chłodno i sztywno?

Na szczęście po pierwszych zajęciach muszę powiedzieć, że moje obawy były niesłuszne, a atmosfera naprawdę przyjemna. Trenerzy dbali o komfort wszystkich uczestników, byli niezwykle entuzjastyczni i zaangażowani. Chętnie odpowiadali na każde pytanie. Oczywiście, takie miejsce przyciągają specyficzny rodzaj klientów. Jeśli ktoś lubi piękne i modne miejsca, a przy wyborze siłowni nie kieruje się jedynie ceną - o kosztach wspomnę za chwilę - z pewnością zadba też o modny outfit czy zrobienie estetycznych zdjęć. Choć taki "fancy" klimat może nie być dla każdego, nie uważam, żeby ktoś mógłby poczuć się tutaj wykluczony.

Wnętrze studia Anny Lewandowskiej © arch. prywatne

Luksusowe miejsce, luksusowa cena?

Ile kosztują ćwiczenia w studiu Lewandowskiej? W Edan Studios nie ma otwartego dostępu do siłowni. Możemy natomiast korzystać ze zorganizowanych zajęć, takich jak fitness, tańce czy pilates. Cena uzależniona jest od liczby sesji, w których chcemy uczestniczyć. Tych, którzy zdecydowali się na zakup karnetu przed otwarciem, obowiązywały promocyjne stawki. Obecnie są to już ceny regularne.

W pakiecie członkowskim, który odnawia się co miesiąc, mamy do wyboru: 8 zajęć za 109 euro (475 zł), 10 zajęć za 129 euro (560 zł) oraz nielimitowaną liczbę zajęć za 199 euro (866 zł).

Pakiet, który nie uwzględnia członkostwa, jest droższy. Za pojedyncze zajęcia zapłacimy 21 euro (90 zł). Pakiet 10 sesji będzie kosztował nas 199 euro (866 zł), a 20 sesji - 359 euro (1562 zł).

Ceny za członkostwo © edanstudios.com

Najdroższy pakiet kosztuje 1060 euro (4615 zł). W tej cenie możemy liczyć na 20 sesji z prywatnym trenerem.

Najdroższy pakiet © Materiały prasowe

Choć cena może odstraszyć mniej zamożnych klientów, to studio Anny Lewandowskiej z pewnością zyska swoich wiernych fanów i być może stanie się miejscem kultowym na mapie Barcelony. W końcu ogromny, ponad stumetrowy obiekt Polki, o którym rozpisują się hiszpańskie media, to coś, z czego powinniśmy być dumni.

Agnieszka Natalia Woźniak, dziennikarka Wirtualnej Polski

