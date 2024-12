Zaszalała ze strojem. Od błyszczących spodni aż mieni się w oczach

Nie od dziś wiadomo, że cekiny to najmodniejszy detal w sezonie jesienno-zimowym 2024/2025. Są one obecnie najbardziej wybijającym się trendem, który tylko przybiera na sile. Wszystko przez to, że właśnie weszliśmy w erę stylu "glamour", który charakteryzuje się mieniącymi świecidełkami.