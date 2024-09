Zaszalała ze strojem w Wenecji. Nie wiadomo, na co patrzeć

To jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia. Kariera Sydney Sweeney rozwija się w błyskawicznym tempie. Popularność przyniosła jej m.in. rola w serialu "Euforia". Zyskała uznanie nie tylko ze względu na swoje aktorskie umiejętności, ale i unikalny styl, którym inspiruje się wiele kobiet.

A jak ubiera się na co dzień? Preferuje maksymalny komfort. Jej codzienne stylizacje to połączenie wygody z nutą elegancji. Jeansy o prostym kroju czy oversizowe swetry zestawia z modnymi sneakersami lub botkami. Wie, co jest w modzie i coraz śmielej eksperymentuje ze stylizacjami. Jak zaprezentowała się w Wenecji?