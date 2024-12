Zaszalała ze stylizacją na stoku. Była widoczna aż z daleka

"Jest bosko!" - napisała na Instagramie Dorota Gradias, która obecnie bawi się we Włoszech. Dziennikarka pochwaliła się w social mediach pięknymi, śnieżnymi ujęciami. Jednak my zwróciliśmy uwagę na jej oryginalną stylizację, która aż biła blaskiem.

Dorota Gardias to jedna z najlepiej ubranych osób w polskim show-biznesie, która od lat inspiruje inne kobiety. W modzie ceni sobie klasykę i elegancję, ale od czasu do czasu lubi wybrać coś bardziej odważnego. Mimo że najgorętsze trendy nie są jej obce, to stara się ich nie powielać, a stawia na unikalne elementy garderoby. Po raz kolejny zaszalała z outfitem, który zdecydowanie się wyróżnił.

Dziennikarka ostatnio na swoim Instagramie, który obserwuje ponad 250 tys. osób, podzieliła się kadrami ze stoku. Trzeba przyznać, że zimowe pejzaże robią wrażenie. Jednak my zwróciliśmy uwagę na jej niebanalny look. Mimo że w górach obowiązuje raczej narciarski strój, to Gardias wyłamała się z tego schematu i postawiła na coś bardziej szykownego.

Wszystkie spojrzenia skradła jej złota, puchowa kurtka, która mieniła się w słońcu. Podobne metaliczne modele robiły już furorę kilka sezonów temu, jednak prezenterka postanowiła powrócić do tego fasonu. Do tego dobrała termiczne spodnie o najmodniejszym fasonie. Mowa o "dzwonach", które podbijają modowe trendy już od jakiegoś czasu. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się obłędnie. Gardias nawet będąc na nartach, odpuściła sportowy look i wybrała stylowy szyk. Dzięki temu udowodniła, że w każdej sytuacji można wyglądać modnie.

Dorota Gardias na stoku. © Instagram.com

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Fani komentują na potęgę

Dorota często jest komplementowana za swoje modowe wybory. Tym razem nie mogło być inaczej. Obserwatorzy po raz kolejny są zachwyceni tym razem jej narciarskim lookiem.

"Super wyglądasz! Narciarka z Ciebie jak się patrzy.", "Wygląda Pani cudownie" - można przeczytać w sekcji komentarzy.

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!