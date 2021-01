Zaszła w ciążę jako nastolatka. Mówi o bolesnych wspomnieniach

O ciąży dowiedziała się tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego

Najgorsi byli rodzice kolegów i koleżanek

- To było okropne - wspomina Brianna. - Zaczęło się zastraszanie i to nie dzieci były najgorsze, tylko ich rodzice – mówi kobieta. Brianna wspomina, że była wtedy oceniana tylko przez pryzmat ciąży. Brzuch stawał się coraz większy, a ludzie coraz bardziej okrutni.

Na początku było bardzo trudno

- Od razu go pokochałam – wspomina Brianna dzień, w którym urodziła swojego synka. Przyznała również, że bycie mamą wymagało od niej sporo nauki. Dziewczyna przez pierwsze dwa lata mieszkała z synem u rodziców. Sześć lat temu wyprowadziła się do swojego mieszkania. - Kiedy Olivier się urodził, było ciężko - powiedziała. - Pamiętam jak kiedyś byłam z nim w parku i podszedł do mnie mężczyzna, który zaczął zadawać mi mnóstwo pytań: "Ile masz lat? Dlaczego zaszłaś w ciążę?" - To było okropne – wspomina Brianna.