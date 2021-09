Zaszła w ciążę w trakcie chemioterapii. Teraz walczy z rakiem także dla synka

Zbiera pieniądze na kosztowną terapię

Ania wyczerpała już wszelkie możliwości systemowego leczenia. 10 maja tego roku miała rezonans, który wykazał, że w jej klatce piersiowej rosną trzy guzy - od 3 do 6,5 cm każdy. Są blisko serca i ważnych naczyń krwionośnych. Młodej mamie pozostała terapia nowoczesnym lekiem na trójujemnego raka piersi, który został zarejestrowany we wrześniu 2020 roku w USA. Niestety, nie jest dostępny on na terenie Unii Europejskiej, a jego koszt jest bardzo wysoki - łączna kwota całej kuracji wynosi około 1,5 mln złotych.