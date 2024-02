Zatańczyła w Sejmie. Teraz pisze o "pląsach w wykonaniu księży"

Klaudia Jachira odniosła się do komentarzy po akcji "Nazywam się Miliard" (ang. "One Billion Rising") w Sejmie. "Ciekawe, że pląsy w wykonaniu księży i członków rządu PiS-u w kościołach są powodem do chwały, mimo, że nie słyszałam, by tańczyli w tak ważnych intencjach" - napisała polityczka.